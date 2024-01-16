"معاقبة المخالف بالحبس".. بيان من الزمالك بشأن مستخدمي اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر نادي الزمالك بيانا، يمنع فيه استخدام اسمه كعلامة تجارية دون تصريح، مشيرا إلى أنه لا يمتلك أكاديميات خارج مقر الأبيض.

ونص بيان الزمالك على: "يعلن نادى الزمالك للألعاب الرياضية أنه المالك الوحيد لاسم وشعارات النادي بوصفهم علامات تجارية مسجلة وفقا للقانون، وأن أي تعامل أو استغلال لتلك العلامات دون موافقة كتابية صريحة مسبقة من النادي، وأي مخالفة لذلك يترتب عليها معاقبة المخالف بالحبس والغرامة وفقا لنصوص المواد (۱۱۳) وما بعدها من القانون رقم (۸۲) لسنة ٢٠٠٢م.".

وأضاف: "نلاحظ أن بعض الأكاديميات الرياضية تحمل اسم أو شعار نادى الزمالك دون أن يكون مرخص لها بذلك إما لعدم الحصول على موافقة مسبقة أو إنتهاء مدة العقد السابق، ولما كانت تلك الممارسات تشكل جريمة جنائية معاقب عليها على نحو ما تقدم وعلى ذلك يعلن النادي ما يلي، أولا: أن النادي لا يملك أي أكاديميات رياضية لكرة القدم خارج النادي داخل أو خارج مصر ولا توجد أي أكاديمية مرخص لها باستعمال اسم أو شعار النادي داخل أو خارج مصر سوى أكاديمية واحدة بمحافظة (البحيرة) التي سوف ينتهى عقدها في ٢٠٢٤/٦/٣٠م وسوف يتم الإعلان بشكل دوري ودائم عن الأكاديميات المرخص لها".

واختتم بيان الزمالك: "ثانيا، أن النادي في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي استعمال أو استغلال غير مرخص به لاسم أو شعار النادي في مجال أكاديميات كرة القدم أو أي مجال أخر".

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