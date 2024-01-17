غدًا.. موعد انطلاق كأس السوبر الإيطالي بنسخته الـ36 في الرياض

الرياص - اسماء السيد - الرياض: تنطلق غدًا منافسات كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم بنسخته الـ36، والرابعة على أرض المملكة العربية السعودية، التي ستقام على ملعب الأول بارك في الرياض خلال الفترة من 17 - 22 كانون الثاني (يناير) الجاري، بمشاركة 4 فرق هي: إنتر ميلان، نابولي، لاتسيو، فيورنتينا، وذلك بنظام خروج المغلوب.

برنامج البطولة

ويشهد يوم الغد إقامة مباراة تجمع نابولي بطل "الدوري الإيطالي" أمام نظيره فيورنتينا وصيف "كأس إيطاليا"، إذ يبحث الطرفان عن تحقيق أول ألقابهما في المملكة.

ويحتل نابولي المركز الثامن دورياً برصيد 31 نقطة، فيما يأتي فيورنتينا رابعاً في الترتيب برصيد 34 نقطة.

هذا، ويدشّن إنتر ميلان بطل "كأس إيطاليا" وحامل لقب النسخة الماضية، حملة الدفاع عن لقبه، عندما يلاقي نظيره لاتسيو صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بعد غدٍ. ويملك الطرفان بطولة واحدةً في المملكة، حيث حصد لاتسيو كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس عام 2019 بنتيجة (3-1)، فيما ظفر الإنتر بالبطولة العام الماضي بعد تغلبه على غريمه التقليدي إيه سي ميلان بنتيجة (3-0).

ويتصدر إنتر ميلان منافسات الدوري الإيطالي بـ 51 نقطة، فيما يحتل لاتسيو المرتبة السادسة بـ 33 نقطة.

وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة، ضمن المساعي لتحقيق رؤية المملكة 2030م، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة، ما جعلها محطّ أنظار العالم، من خلال احتضان العديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.