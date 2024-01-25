فيفا يورط منتخب مصر قبل مواجهة الكونغو بسبب إمام عاشور

يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أزمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا عقب إصابة إمام عاشور.

وتعرض إمام عاشور نجم وسط منتخب مصر لإصابة على مستوى الرأس أثناء مشاركته في تدريبات الفراعنة استعدادًا لملاقاة الكونغو ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وستنطلق مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكونغولي يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

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وتمنع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وبالتصديق من “كاف” مشاركة اللاعب إمام عاشور نجم وسط المنتخب الوطني أمام الكونغو حتى إذا تعافى من الإصابة في الرأس.

وتنص لائحة فيفا” وفق بروتوكول إصابات الرأس لن يستطيع أي لاعب المشاركة في المباريات إلا بعد تطبيق برنامج علاجي مدته 6 أيام”.

ليتأكد بذلك خروج إمام عاشور من حسابات المدير الفني لـ منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا خلال المواجهة المرتقبة أمام الكونغو.