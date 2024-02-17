الدوري الإنجليزي: - التعادل ينهي قمة السيتي تشلسي وصلاح يقود ليفربول لتعزيز صدارته



اكتفى مانشستر سيتي بتعادل محبط أمام ضيفه تشلسي بنتيجة 1-1 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتقدم "البلوز" بهدف رحيم سترلينغ في الدقيقة الـ42، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة الـ83.



وفرّط مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في نقطتين ثمينتين، وانكسرت سلسلة 6 انتصارات متتالية ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.



ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 57 نقطة يتبعه أرسنال بـ55 نقطة.



أما تشلسي فتعادل للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.



آرسنال يقسو على بيرنلي



وفي مباراة أخرى، تخطّى آرسنال عقبة مضيفه بيرنلي بتغلّبه عليه بخماسية نظيفة.



وبصم على أهداف "الغانرز" كلّ من النرويجي مارتن أوديغارد (4) وبوكايو ساكا (41 من ركلة جزاء و47) والبلجيكي لياندرو تروسار (66) والألماني كاي هافيرتز (78).



وبهذا الفوز الثمين رفع آرسنال رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني ليواصل ملاحقة المتصدّر الحالي ليفربول (57 نقطة).



في المقابل تجمّد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المرتبة التاسعة عشرة قبل الأخيرة على جدول ترتيب "البريميرليغ".



صلاح يقود ليفربول لتعزيز الصدارة

وفي افتتاح الجولة، قاد المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، للفوز على مضيفه برينتفورد 4-1.



وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه داروين نونيز في الدقيقة 35.



وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق أليكسيس ماك أليستير، بعد تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، الذي كلل مجهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 68.



وفي الدقيقة 75 سجل إيفان توني هدف حفظ ماء الوجه لفريق برينتفورد قبل أن يضيف كودي جاكبو الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة 86.



وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد برينتفورد عند25 نقطة في المركز الـ14.



رقم جديد لصلاح

وأصبح الهدف الذي سجله صلاح الذي دخل بديلا في الدقيقة 44 هو الـ15 له في الدوري هذا الموسم، ليتساوى مع النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.



وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات بعدما صنع صلاح الهدف الأول، إلى مشاركة اللاعب في 23 هدفا هذا الموسم في البريميرليغ، أكثر من أي لاعب آخر.



لكن صاحب الـ32 عاما رفع هذه الحصيلة إلى 24 بعدما سجل الهدف الـ15 له هذا الموسم، إلى جانب 9 تمريرات حاسمة.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح هو اللاعب الأكثر مشاركة في الأهداف بالدوري الممتاز منذ انضمامه للـ"ريدز" في أغسطس/آب 2017.



وشارك اللاعب في 219 هدفا، أكثر من هاري كين (169)، سونغ هيونغ مين (148)، كيفن دي بروين (130) ورحيم سترلينغ (129).



وللمرة الـ30 في مسيرته، ينجح صلاح في الصناعة والتسجيل في مباريات البريميرليغ، ولا يتفوق عليه سوى 3 آخرون في تاريخ المسابقة.



ويتقدم على صلاح كل من الإنجليزي واين روني (36)، الفرنسي تييري هنري (32) والإنجليزي آلان شيرار (31) مباراة.



وهي المشاركة الأولى لصلاح مع "الليفر" منذ إصابته في بطولة كأس أمم أفريقيا مع المنتخب المصري.



بقية المباريات



وفي مواجهات اليوم السبت، فاز وولفرهامبتون على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-1، وسجل جواو غوميز هدفي وولفرهامبتون (42 و63) فيما كان هدف توتنهام الوحيد بواسطة ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 46.



كما انتصر أستون فيلا على فولهام (2-1) ونوتينغهام فورست على وست هام يونايتد (2-صفر) فيما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث (2-2).





المصدر: وكالات +مواقع الكترونية