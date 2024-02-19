شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلي مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة إدارة قمة الإسماعيلي مع الزمالك، المقرر انطلاقها في السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية، في الاسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري المحلي إلى الحكم محمد عادل.

لعب الإسماعيلى تحت إدارة الحكم محمد عادل فى 21 مباراة، فاز فى 7 وتعادل 4 وخسر 10 مواجهات، وأحرز 19 هدفًا واستقبل 30 هدفًا، وحافظ على شباكه فى 7 لقاءات.

الدورى العام

* يوم 2 فبراير 2014 .. خسر الإسماعيلى من وادى دجلة 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه / محمد عبد الواحد 2 فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 8 ديسمبر 2014 .. فاز الإسماعيلى على بيراميدز 2 / 1 بمنتجع الأسيوطى سبورت ( جون آنطوى وحسنى عبد ربه )

* يوم 2 مايو 2015 .. فاز الإسماعيلى على مصر المقاصة 2 / صفر بالفيوم ( عمر الوحش وكينيث أيكى )

* يوم 4 مايو 2016 .. فاز الإسماعيلى على بتروجيت 1 / صفر بالإسماعيلية ( مروان محسن من ضربة الجزاء )

* يوم 2 أبريل 2017 .. خسر الإسماعيلى من مصر المقاصة 2 / 3 بالفيوم ( دييجو كالديرون وعماد حمدى )

* يوم 25 مايو 2017 .. تعادل الإسماعيلى مع وادى دجلة صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 18 فبراير 2018 .. خسر الإسماعيلى من إنبى صفر / 2 بالقاهرة

* يوم 24 سبتمبر 2020 .. خسر الإسماعيلى من بيراميدز 1 / 3 بالإسماعيلية ( محمد مخلوف )

* يوم 3 أبريل 2021 .. خسر الإسماعيلى من سيراميكا 1 / 2 بالإسماعيلية ( فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء )

* يوم 27 أكتوبر 2021 .. خسر الإسماعيلى من الأهلى صفر / 4 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية

* يوم 16 مارس 2022 .. فاز علي الاتحاد 2 / 1 بالإسكندرية ( محمد الشامي ومحمد عادل )

* يوم 15 مايو 2022 .. فاز على سيراميكا 2 / صفر بالإسماعيلية ( باهر المحمدي من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدي )

* يوم 28 يونيه 2022 .. تعادل مع غزل المحلة صفر / صفر بالمحلة

* يوم 24 يوليو 2022 .. خسر من بيراميدز صفر / 4 بالإسماعيلية

* يوم 19 أكتوبر 2022 .. خسر من الأهلي صفر / 1 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية

* يوم 8 مارس 2023 .. تعادل مع فاركو صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 13 مايو 2023 .. فاز على الزمالك 2 / 1 بالإسماعيلية ( ياو أنور ومحمد أشرف روقه فى مرماه )

كأس مصر

* يوم 7 مايو 2014 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك 1 / 4 ( محمد صادق )

* يوم 23 أكتوبر 2018 .. فاز الإسماعيلى على المقاولون العرب 1 / صفر ( كريم بامبو )

* يوم 15 أغسطس 2022 .. خسر من الزمالك صفر / 1

كأس رابطة الأندية المحترفة

* يوم 21 يناير 2022 .. تعادل الإسماعيلى مع البنك الأهلى 1 / 1 ( وجيه عبد الحكيم )

4 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

* فى مباراة بتروجيت 2016

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا 2021

* فى مباراة سيراميكا 2022

8 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

* 2 فى مباراة بيراميدز 2014

* فى مباراة إنبى 2018

* فى مباراة سيراميكا 2021

* فى مباراة الأهلى 2021

* 2 فى مباراة بيراميدز 2022

* فى مباراة الزمالك 2022

الإنذارات لـ 37 لاعبًا ..

* 4 إنذارات لـ باهر المحمدي

* 3 إنذارات لـ عماد حمدى

* إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز وبهاء مجدى ومحمد عادل جمعه ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد مخلوف وأحمد عادل عبد المنعم

* إنذار لكلا من سامح عبد الفضيل ومحمود حمد وجمال حسانين ومحمد فتحى وعمر الوحش ومحمد أبو المجد ” بوشا ” وكريم بامبو وريتشارد بافور ومحمد صادق وكريستوفر مندوجا وعمر فتحى ” سافيولا ” ومحمود البدرى وهمام طارق ومحمد عمار وإبراهيم أبو اليزيد وبيكيتى دى سيلفا ومحمد هاشم ومروان الصحراوي وعبد الرحمن مجدى ومحمد فوزي وأحمد مصطفي ومحمد عبد السميع ومحمد الشامي وعصام صبحي وحمدي النقاز وياو أنور وفراس شواط ومحمود الشبراوي

* الطرد لـ 2 لاعبين ..

* بعد إنذارين لكلا من محمود عبد العزيز ومحمد عادل جمعة.