شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتحدى الغيابات أمام سوبر سبورت لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، فى اللقاء الذي يقام باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وتعتبر المباراة المرتقبة هي أول اختبار أفريقي لتامر مصطفى المدير الفني لمودرن فيوتشر، والذي تولى الإدارة الفنية للفريق، عقب رحيل حسام حسن لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وكان تامر مصطفى قاد فيوتشر في مباراتين فقط بالدوري، خسر في الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف ثم تعادل في الثانية أمام المقاولون العرب بهدفين لمثلهما.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات عدد كبير من لاعبيه لأسباب متعددة، حيث يغيب أحمد رفعت بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ومروان محسن لإصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات جميع لاعبيه الأجانب بسبب أزمة الحصول على تأشيرات لتواجدهم مع الفريق في جنوب أفريقيا.

وقرر تامر مصطفى مدرب مودرن فيوتشر، الاعتماد على أحمد عاطف لقيادة هجوم الفريق، كما جهز تامر مصطفى، الثنائي محمد زعلوك وعلي ياسر رأسي الحربة الصاعدين والوافدين من الأهلي والزمالك، لتعويض أي استبدال محتمل لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر الأول بعد اصابة مروان محسن في الركبة وغيابه عن الفريق، وذلك خلال مواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم:حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل، خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.