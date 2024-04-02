تعليق ناري من وليد الفراج على إقامة مباراة الاهلي والزمالك في السعودية

علق وليد الفراج الإعلامي الرياضي السعودي، بتصريحًا ناريًا على إقامة مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري على ملعب الأول بارك بالسعودية.

وقال وليد الفراج عبر حسابه على منصة “إكس”: ” فكرة اقامة مباراتي ديربي كرة القدم المصرية خارج مصر ستصب في مصلحة إعادة تعزيز قيمة قمة الاهلي والزمالك في العالم العربي مرة أخرى بعد سبات استمر سنوات طويلة”.

ووجه الفراج رسالة إلى خالد بيومي الناقد الرياضي: “اعتقد ان اخونا خالد بيومي حسبها غلط، ولو حسبها بحجم استفادة الناديين ماليًا وإسعاد أكبر جالية مصرية خارج مصر والتي تستضيفها السعودية بكل ترحاب لربما كان له رأي آخر، ولا هي الحكاية إن المباراة في الرياض وجدة قد أزعجت البعض ياعم تتعمل مرة ماتضرش ولا إيه ما تبقاش حساس يا صديقي”.

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وكان قد كتب خالد بيوم الناقد الرياضي عبر حسابه على منصة إكس معليقًا على قرار إقامة مباراة الاهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز في السعودية: “أنا ضد فكرة تهميش الدوري المصري بتاريخه الكبير بإقامة مباراة للدوري خارج الملاعب المصرية، نكتفي بالكأس والسوبر أسوة بكل دول العالم”.