شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك ومودرن فيوتشر فى الكونفدرالية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في المباراة التي تجمع الفريقين فى إياب ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف

مشوار الزمالك

الدور التمهيدي

ـ الهزيمة أمام أرتا سولار 0-2

ـ الفوز على أرتا سولار 4-1

دور المجموعات

ـ الفوز على أبو سليم الليبي 1-0

ـ الفوز على سوار الغيني 4-0

ـ الفوز على ساجرادا 1-0

ـ الفوز على أبو سليم 2-1

ـ إلغاء المباراة الأخيرة أمام أكاديمية سوار بقرار من الكاف

ربع النهائي

الزمالك 2-1 مودرن فيوتشر

مشوار مودرن فيوتشر

الدور التمهيدي

ـ الهزيمة أمام سينجيدا التنزانى 0-1

ـ الفوز على سينجيدا التنزانى 4-1

دور المجموعات

ـ الفوز على سوبر سبورت 1-0

ـ الفوز على الهلال الليبي 2-1

ـ الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري 0-1

ـ التعادل مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0

ـ التعادل مع سوبر سبورت 1-1

ـ الفوز على الهلال الليبي 5-0

ربع النهائي

الزمالك 2-1 مودرن فيوتشر