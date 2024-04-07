شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نفخر أننا أول من فتح الطريق للأندية المصرية والعربية نحو كأس إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتخر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى، بان الدراويش أول من حقق بطولة كأس أفريقيا من الأندية المصرية والعربية، بعد الفوز على مازيمبى عام 1969 والتتويج بالأميرة الأفريقية.

ونشر الحساب الرسمى للإسماعيلى عبر منصة "إكس"، صورة لكل المعلومات عن البطولة معلقا عليها: "نفخر أننا أول من فتح الطريق لكل الأندية المصرية و العربية نحو كأس إفريقيا بعد حصد اللقب عام 1969".

ومن جهة أخرى، يحرص الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال على مشاهدة مباراة الزمالك مع مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية من أجل تسجيل نقاط القوة والضعف في صفوف مودرن فيوتشر قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات.



وبدأ الدراويش أمس، السبت، استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر، والمقرر لها الأحد 14 أبريل الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.