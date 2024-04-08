قمة مانشستر يونايتد وليفربول تشعل الصراع وتمنح آرسنال الصدارة

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهى مانشستر يونايتد سلسلة نتائج ليفربول الإيجابية ليشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض مانشستر يونايتد التعادل على ضيفه ليفربول 2-2 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.



وكان ليفربول الذي افتتح التسجيل بفضل الكولومبي دياز (23) حقق فوزين توالياً قبل مواجهة يونايتد.



واستغل البرتغالي برونو فيرنانديز خطأ فادحاً من كوانساه عندما باغت الحارس المتقدم كيليهر بهدف تعديل النتيجة (50).



وتكفل الشاب ماينو (18 عاماً) بتسجيل هدف التقدم لصالح يونايتد (67) لكن الرد جاء من خلال المصري محمد صلاح بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء (84).



وصار رصيد مانشستر يونايتد 49 نقطة في المركز السادس بينما رفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن آرسنال المتصدر.



وفي مباراة أخرى، حقق توتنهام فوزاً كبيراً على نوتينغهام فورست 3-1.



وسجل كل من موريلو (15 خطأ في مرماه) وميكي فان دي فين (53) وبيدرو بورو (58) أهداف توتنهام فيما كان هدف نوتينغهام بواسطة كريس وود في الدقيقة 27.



ويحتل توتنهام المركز الرابع بـ60 نقطة.



كما، انتهت مباراة تشلسي ومضيفه شيفيلد يونايتد بالتعادل الإيجابي 2-2.



وسجل كل من تياغو سيلفا (11) ونوني مادويكي (66) هدفي تشلسي فيما دوّن كل من جايدن بوغل (32) وأوليفر مكبورني (90+3) هدفي شيفيلد يونايتد.



ويحتل تشلسي المركز التاسع بـ44 نقطة.



(بي إن سبورت)