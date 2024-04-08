"لا يصح".. أول تحرك من اتحاد الكرة بعد الاعتداء على الحكم محمد معروف

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ جمال علام خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف.

وتعرض محمد معروف للاعتداء، من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت بينهما أمس الأحد في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.

وأكد اتحاد الكرة في بيان من خلال المركز الإعلامي الخاص به، أنه طالب في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب.

وأوضح اتحاد الكرة، أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد إحدى أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

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