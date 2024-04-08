شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار: المحكمة الدولية حسمت أزمة قيد كهربا واتظلمت فى ملف نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن المحكمة الرياضية الدولية حكمت فى أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلى الحالى والزمالك السابق.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا، " لم أعلم بالأزمة فى وقتها فى توثيق عقد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلى لنادى الزمالك".

وقال العطار أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى، وأوضح "بدأ التراجع عن إقامتها فى الإمارات عقب السؤال عن حجز الفنادق وبدء حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الأولى فقط وقمنا بانقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتى ونيوزلندا وتونس والاتحاد الدولى وقام برعاية البطولة على الفور".

فى السياق ذاته، ‏‎كشف وليد العطار أنه تعرض للظلم من قبل جماهير الأهلى فى توقيت أزمة استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا واستفدنا من الأمر بعودة النظام القديم بخوض مباراة النهائى ذهابا وإيابًا من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

‏‎وأوضح وليد العطار: "لم أقم بإخفاء الخطاب وهذا الأمر ظهر فى تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم يأتى إلى مكتبى أولاً فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ويمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض على".

‏‎وأضاف وليد العطار قائلا "هناك تحول رقمى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة الماضية".

وصرح وليد العطار أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية ولكنه يحب العمل منفردا فى قرارته.

‏‎وتابع وليد العطار "خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم وتهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى".