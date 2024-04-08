شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حسين الشحات بعد تعافيه من إصابة شرخ عظمة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات لاعب الأهلي، على توجيه رسالة عبر حسابه، بعد إجراء عملية جراحية لاستعدال عظمة الوجه، عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة.

كتب عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله، فله الحمد في كل شىء، لحظات كانت صعبة من توقيت الإصابة إلى أن تمت العملية الجراحية بخير الحمد لله، تدريجيا أبدا في استعادة كافة الأمور للعودة إن شاء الله، ولكن أود أن أشكر الجميع الذين أغمروني بكم الحب والاهتمام يعد شعور القلق الذي عاشه الجميع".

وتابع: "أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني وشكر خاص للجهاز الطبي بالنادي والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى زملائي الذين كانوا من حولي طول الوقت أمي وزوجتي وأخواتي وأصدقائي وكل من بالحب حاول الاطمئنان شكرا للأسرة الكبيرة جماهير النادي الأهلي، حقا أنتم السند والحمد لله، فترة راحة تنتهى على خير والعودة لاستكمال الطموحات والأحلام التي هي هدفنا جميعا إن شاء الله".