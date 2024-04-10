"انتظام كريستو وتأهيل ديانج".. الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة زد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زد بالدوري المصري.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق أندرياس أندويا، في بداية المران.

وأدى أليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له، في إطار عملية التأهيل الخاصة به قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وواصل حارس مرمى الفريق محمد الشناوي، تنفيذ البرنامج التدريبي المنفرد، الذي يخضع له في إطار المرحلة الأخيرة للتخلص من إصابة الكتف، التي لحقت به في وقت سابق.

وشهد المران انتظام محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق بشكل طبيعي، وذلك بعد الجراحة التي خضع لها بإزالة خراج في وجه القدم.

وأجرى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية منفردة، على هامش المران الجماعي، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات المقبلة، ثم خاض اللاعبون بعدها تقسيمة قوية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره زد غداً، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز ال 10 بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 18 نقطة من 9 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.