شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين محليين سنة أولى ظهور فى منصب الرجل الأول بالإيجبشيان ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الحالي من الدوري المصري ظهور 4 مدربين يعملون فى منصب الرجل الأول بالايجبشيان ليج لأول مرة فى تاريخهم، حيث لم يسبق لهم العمل في المدير الفني من قبل ومنهم من اكتفة بالعمل كمدرب عام أو مدرب في أحد الأجهزة الفنية لفرق الدوري الممتاز.

أول هؤلاء المدربين هو طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، حيث تعتبر تلك التجربة هي الأولى فى منصب الرجل الأول، بعدما سبق وعمل فى منصب المدرب العام فى أكثر من تجربة فى الزمالك والمقاصة من قبل، وسبق وحقق نجاحات في الدوري المغربي مع أكثر من فريق مثل أولمبيك آسفي والدفاع الحسني الجديدي وسريع وادي زم.

والثاني هو السيد ياسين، المدير الفني لفريق إنبي، والذي تولى مهمة الرجل الأول بعد استقال تامر مصطفى من تدريب الفريق البترولي في يناير الماضي، اعتراضا على قرار إدارة ناديه ببيع زياد كمال إلى الزمالك بدون العودة إليه.

والثالث هو أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو الذي تولى المهمة من منصب الرجل الأول عقب اقالة خالد جلال بسبب سوء النتائج، حيث منحته الإدارة الثقة لقيادة الفريق السكندري وتحسين نتائجه في الدوري.

ورابع المدربين الذين يظهرون في الدوري المصري لأول مرة هو أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، بعدما قاد زعيم الفلاحين في الصعود إلى الدوري الممتاز، ويقدم معه نتائج طيبة رغم فارق الإمكانيات المادية بين ناديه وباقي الأندية المنافسة في الدوري.