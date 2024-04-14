الصراع يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعثر آرسنال وليفربول وفوز السيتي

الشارقة - اميمة ياسر - انفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي، مستغلا تعثر آرسنال وليفربول في الجولة ٣٣ من البريميرليج.

تعثر فريق ليفربول أمام كريستال بالاس بهدفٍ نظيف في المباراة التي جرت على ملعب آنفيلد ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

سقط فريق أرسنال، أمام أستون فيلا، بهدفين دون مقابل، فى اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وبذلك تصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، فيما جاء آرسنال ثانيا ب ٧١ نقطة متفوقا عى ليفربول صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1 - مانشستر سيتي، 73 نقطة.

2- أرسنال، 71 نقطة.

3- ليفربول، 71نقطة.

4- أستون فيلا، 60 نقطة.

5- توتنهام، 60 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 50 نقطة.

7- مانشستر يونايتد، 50 نقطة.

8- وست هام، 48 نقطة.

9- تشيلسي، 44 نقطة.

10- برايتون، 44 نقطة.

11- ولفرهامبتون، 43 نقطة.

12- بورنموث، 42نقطة.

13- فولهام، 42 نقطة.

14- كريستال بالاس، 33 نقطة.

15- برينتفورد، 32نقطة.

16- إيفرتون، 27 نقطة.

17- نوتينجهام فورست، 26 نقطة.

18- لوتون تاون، 25 نقطة

19- بيرنلي، 20 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد، 16 نقطة.