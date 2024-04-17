شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة، والتي كان مقررًا إقامتها في مصر خلال في الفترة من 20 أبريل إلى 29 أبريل الجاري.

وأكد حسني في تصريحات صحفية أن الأمين العام ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للساق الواحدة كشف عن تأجيل البطولة بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.

وتابع حسني أن خطاب رئيس الاتحاد الأفريقي أكد أنه في الأيام القليلة الماضية، أجروا العديد من المناقشات مع اللجنة المنظمة المحلية، ووجدوا أنه من المستحيل تنظيم الحدث، ولكن هناك محاولات الآن لتنظيم البطولة في الفترة من 18 إلى 30 مايو 2024.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته منتخبات الكاميرون ونيجيريا وبوروندي.