شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لاستضافة البطولة الأفريقية لكمال الأجسام 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد كمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي نائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، للانتهاء من الترتيبات النهائية لاستضافة البطولة الأفريقية، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل بالصالة المغطاة باتحاد الشرطة الرياضى.

وأعرب الدكتور عادل فهيم، فى تصريحات خاصة، عن سعادته باستضافة مصر البطولة الأفريقية لكمال الأجسام في أعرق المدن المصرية "القاهرة"، ونسعى أن تكون الأفضل في البطولات الأفريقية على الإطلاق، ولهذا بدأنا بوضع التصور الأمثل للفعاليات المختلفة للبطولة، والإعداد الجيد وتشكيل كافة اللجان للبدء فوراً بعملها.

وأضاف فهيم أن هناك مفاجآت في حفل الافتتاح والختام وأكبر مسرح لكمال الأجسام وفتح باب الحضور لكل الجمهور، مع رصد جوائز عينية وميداليات للحاصلين على المراكز الستة الأولى وكروت احتراف «إليت برو» للفائزين بالمراكز الأولى بجانب شهادة مشاركة لكل المشاركين في البطولة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة حضور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وشدد "فهيم" على أن البطولة الأفريقيه لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك مسموح لجميع اللاعبين المصريين المشاركة فيها بدون شروط، وأشار إلى أنه قد تم توجيه الدعوة لكافة الاتحادات الأفريقية للاستعداد للمشاركة، وأبدى الجميع موافقتهم المبدئية على الاشتراك ومن المتوقع مشاركة 18 دولة أفريقية على الأقل، وكذلك تم إرسال خطاب رسمي لكافة مناطق كمال الأجسام في مصر للاستعداد وتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة الأفريقية وهناك مفاجأت عديدة سوف يتم الإعلان عنها لاحقا.