هل تؤجل الأحول الجوية مواجهة الهلال والعين للمرة الثانية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربما يشهد اليوم تأجيلا آخر لمواجهة فريقي الهلال والعين الإماراتي في لقاء الذهاب لدوري نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في نسخته الحالية بعد ما كان مقررا إقامتها أمس إلا أن الاتحاد الآسيوي رأى تحويل المواجهة إلى اليوم لتفادي الحالة المطرية التي تشهدها الأجواء الإماراتية في الوقت الراهن.ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة اليوم في الإمارات بحسب موقع الأرصاد الجوية «ويندي».

ظروف غير ملائمة

وتعد هذه الأحوال الجوية السيئة من العوامل التي قد تؤثر على سلامة اللاعبين، وتجري المباراة في ظروف غير ملائمة.

كما تدرس إدارة عمليات المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، إعادة النظر في طلب الهلال تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين 24 ساعة، وذلك في أعقاب تأجيل مباراة العين والهلال الآسيوية.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة عمليات المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها حال اعتماده.

بيان الاتحاد السعودي

من جهة ثانية نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الآسيوي بخصوص إقامة مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره العين الإماراتي بنفس موعدها المقرر.

وكان الحساب الرسمي لقناة أبو ظبي الرياضية عبر منصة «أكس» أكد ترحيب الاتحاد الآسيوي بإقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض في نفس موعده يوم 23 أبريل الجاري، بعد الاتفاق والتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على صحة هذا الخبر عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء في الاتحاد على منصة «إكس» قائلًا «لا صحة لما جاء في هذا الخبر؛ حيث لا يوجد أي تواصل مع الاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص، كما يرحب الاتحاد السعودي لكرة القدم بأي مقترح يخدم ممثل الوطن نادي الهلال، ويهيب بوسائل الإعلام كافة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي».

حكام تحدوا الأحوال الجوية

وعلى النقيض من ذلك فقد قرر حكام مباريات ومراقبوها من إقامة المباريات في موعدها المحدد بالرغم من سوء الأحوال الجوية وخطرها على حياة اللاعبين والجماهير الكروية، ففي اليابان أصر حكم مواجهة طوكيو وفيسيل كوبي إكمال المباراة بالرغم من عدم قدرة اللاعبين اللعب والركض بالكرة وسط ملعب غمرته مياه الأمطار بشكل مذهل وتحول الى بركة مياه.

عاصفة رملية

وفي مواجهة بين منتخبي أمريكا وكوستاريكا، هطلت ثلوج وبات خطوط الملعب غير واضحة وتحولت أرضيته إلى ساحة بيضاء من الثلوج التي زادت من برودة الطقس وبالرغم من ذلك أصر الحكم على إكمال المباراة وسط اشتباكات متعددة بين لاعبي المنتخبين.

وفي تشيلي في دوري الجامعات أكمل حكم المباراة المواجهة وسط عاصفة رملية، حتى اختفى مساعد الحكم جراء العاصفة الرملية وتم إيقاف المباراة.

وفي غواتيمالا اقتحم إعصار صغير أرضية الملعب فهرب اللاعبون والجماهير خوفا من المنظر العجيب.

ضباب كثيف

وفي الأوروغواي غطى ضباب كثيف ملعب مباراة غران بارك سنترال بالعاصمة الأوروغوائية مونتيفيدو، حيث واجه فريق العاصمة دانو بيو فريق ناسيونال، وجرت المباراة وسط جو مبيض بسبب الضباب وصعبت فيه رؤية اللاعبين والكرة ورغم ذلك اصر الحكم على استمرارها وكسب ناسيونال المواجهة بثلاثية نظيفة.

تأجيل المباريات بسبب الظروف الجوية: