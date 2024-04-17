ناد سعودي يفاوض المهاجم لاكازيت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية أمس أن مهاجم أرسنال السابق ونادي ليون الفرنسي حاليا، ألكسندر لاكازيت، على رادار أحد أندية دوري روشن السعودي.

وقد عاد النجم الفرنسي البالغ من العمر 32 عاما إلى صفوف فريقه الأصلي ليون في صيف 2022، بعد فترة امتدت لخمس سنوات مع الغانرز حقق خلالها بطولتين.

ووفقا للصحفي الشهير «فابريس هاوكينز» التابع لشبكة RMC الرياضية، فإن مهاجم أرسنال السابق تلقى اهتمامات من جانب ناديين سعوديين يرغبان في ضمه.

وأوضح هاوكينس أن مهاجم أرسنال السابق وليون الحالي تلقى عرضا بالفعل من ناد سعودي، وصفه بأنه عرض غير قابل للرفض دون الكشف عن قيمته، لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

كما أكد التقرير أن إدارة ليون على علم بالعرض المقدم للاعب الفريق، بعد إبلاغها في الساعات الماضية، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات مع النادي السعودي حول انتقال اللاعب.

من جانبه سيركز لاعب أرسنال السابق والذي يمتلك عقدا حتى صيف 2025، على إنهاء الموسم مع ليون وبالتحديد عندما يلعب الفريق نهائي كأس فرنسا ضد باريس سان جيرمان، يوم 25 مايو المقبل، قبل أن يتخذ قراره النهائي.

ليون لا يمانع في بيع لاعبه

وبالرغم من تألق المهاجم الهداف رفقة فريقه الحالي، إلا أن بيع لاكازيت لأحد أندية الدوري السعودي سيعود بالفائدة المالية على ليون، خاصة مع احتياج النادي لموازنة دفاترهم المالية بعد معدل الإنفاق الكبير في الميركاتو الشتوي الماضي (56 مليون يورو).

وسيوفر النادي الفرنسي مبالغ كبيرة حال رحيل لاكازيت، حيث يتقاضى نجم أرسنال السابق الراتب الأكبر في الفريق (500 ألف يورو)، ما سيمنحه القدرة لتوزيع راتبه الشهري الكبير على اللاعبين.

يذكر أن ألكسندر لاكازيت قد شارك في 29 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات رفقة ليون، ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 3 آخرين.