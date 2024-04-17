البرازيلي فابينيو ينعش حظوظ الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبشرت الجماهير الاتحادية بالتطور الإيجابي اللافت في حالة البرازيلي فابينيو الصحية.

الاتحاد يحظى بأيام صعبة وقاسية على جميع الأصعدة حاليا، إذ خسر مباراة السوبر السعودي أمام الهلال 4-1، وذلك بعد السقوط أمام الأهلي في ديربي جدة، ويغيب عنه العديد من اللاعبين للإصابة، وأخيرا الصراع الدائر بواسطة الأشقاء بين نجميه كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله.

فابينيو كان قد تعرض لإصابة في أوتار الفخذ الأيسر خلال مواجهة الهلال في منتصف مارس الماضي، وقد أكدت التقارير الطبية آنذاك حاجته لـ10 أسابيع من العلاج والتأهيل مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق.

لاعب الوسط البرازيلي تواجد في مقر النادي الاثنين لبدء مرحلة التأهيل بعدما تعافى تماما من الإصابة، وهو ما قد يمنح الأمل في إمكانية لحاقه بالمباريات الأخيرة من الموسم الجاري، وتحديدا نصف نهائي كأس الملك.

الاتحاد استأنف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 3 أيام عقب خسارة السوبر أمام الهلال في أبو ظبي، إذ يستعد لمواجهة الحزم مساء السبت المقبل ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.