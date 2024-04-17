ريمونتادا باريس سان جيرمان تطيح ببرشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مضيفه برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة اياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة بنتيجة 3-2، ليحسم الفريق الباريسي بطاقة العبور لدور الأربعة بنتيجة 5-4.

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم ضاغط من باريس سان جيرمان بحثاً عن التقدم بهدف وتعديل النتيجة بعد خسارته بنتيجة 3-2 على ملعبه في لقاء الذهاب.

في المقابل إعتمد برشلونة على الهمات المرتدة السريعة لينجح البرازيلي رافينيا في تسجيل أول الأهداف للبلوجرانا في الدقيقة 12.

وكاد ليفاندوفسكي أن يضاعف تقدم برشلونة في الدقيقة 20 الا أن تسديدته القوية مرت فوق العارضة.

استمرت سيطرة باريس سان جيرمان على وسط الملعب حتى شهدت الدقيقة 32 نقطة تحول بتلقي اراوخو مدافع برشلونة بطاقة حمراء ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 40 ينجح ديمبلي نجم البي اس جي في تسجيل هدف التعادل لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 1-1.

الشوط الثاني

بدأ باريس سان جيرمان الشوط الثاني بنفس الطريقة وفرض ضغطاً هجومياً قوياً على دفاعات برشلونة المرتبك.

وفي الدقيقة 54 ينجح البرتغالي فيتينيا في إحراز هدف التقدم لباريس سان جيرمان بعد تسديدة مدوية سكنت شباك الفريق الكتالوني.

وبعد دقيقة واحدة فقط يهدر برشلونة فرصة التعادل بعدما ارتدت تسديدة جندوجان من القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 61 أضاف كيليان مبابي الهدف الثالث لباريس سان جيرمان من ركلة جزاء.

حاول برشلونة العودة في النتيجة ووصل ببعض الفرص الخطيرة عن طريق ليفاندوفسكي ورافينيا.

وفي الدقيقة الأخير يضيف مبابي الهدف الرابع للبي اس جي من مرتدة سريعة لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة اهداف مقابل هدفين ليضرب موعداً مع الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني واتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي.