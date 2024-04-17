بالدرجات.. تقييم لاعبي برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة “سوفا سكور” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، عن تقييم لاعبي برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

واستضاف فريق برشلونة نظيره باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب نظيره برشلونة الإسباني، بعد الفوز بنتيجة 4-1.

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وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز البارسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولكن تأهل الفريق الباريسي بمجموع المباراتين 6-4.

تقييم لاعبي برشلونة أمام باريس سان جيرمان

وبحسب سوفا سكور، فإن رافينيا كان أفضل لاعبي برشلونة في اللقاء بتقييم 7.4، بالتساوي مع تير شتيجن، حارس المرمى.

وحصل روبرت ليفاندوفسكي على تقييم 7.2، بالتساوي مع موهبة البارسا، لامين يامال.

وكان رونالد أراوخو، أسوأ لاعب في برشلونة أمام باريس سان جيرمان بتقييم 5.4، يليه إيلكاي جوندوجان بـ6.0 درجة.

أفضل وأسوأ لاعب في باريس سان جيرمان أمام برشلونة

وأوضحت الشبكة أن كيليان مبابي، كان أفضل لاعبي باريس سان جيرمان أمام النادي الكتالوني بتقييم 8.5، يليه عثمان ديمبيلي بـ8.2.

وكان لوكاس هيرنانديز، وفابيان رويز، أسوأ ثنائي في صفوف النادي الباريسي بتقييم 6.5.