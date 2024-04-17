تشافي: أخبرت الحكم أنه كارثة.. وسنعود العام المقبل لدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هاجم مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، حكم مباراة باريس بعد الخسارة والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي بعد المباراة: "من المؤسف إن دوري أبطال أوروبا انتهى بسبب خطأ الحكم، وأخبرته أنه كارثة".

وأضاف: "لا يهم كم تحدثنا، الحقيقة هي أن البطاقة الحمراء أفسدت المباراة، لا أحب التحدث عن الحكام لكن علينا أن نقول ذلك، ولا يمكننا الصمت".

وأتم المدرب الإسباني: "كنا أقوياء في دوري أبطال أوروبا، وأود أن أقول ذلك بشكل ملحوظ، وعلينا أن نتعلم السيطرة على التفاصيل الصغيرة، وفي العام المقبل سنعود إلى هنا".

اقرأ أيضًا:

"إيقاف وغرامة".. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب إخفاء الكرات في مباراة الأهلي