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تشافي: أخبرت الحكم أنه كارثة.. وسنعود العام المقبل لدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هاجم مدرب ، تشافي هيرنانديز، حكم مباراة باريس بعد الخسارة والخروج من ربع نهائي .

وقال تشافي بعد المباراة: "من المؤسف إن دوري أبطال أوروبا انتهى بسبب خطأ الحكم، وأخبرته أنه كارثة".

وأضاف: "لا يهم كم تحدثنا، الحقيقة هي أن البطاقة الحمراء أفسدت المباراة، لا أحب التحدث عن الحكام لكن علينا أن نقول ذلك، ولا يمكننا الصمت".

وأتم المدرب الإسباني: "كنا أقوياء في دوري أبطال أوروبا، وأود أن أقول ذلك بشكل ملحوظ، وعلينا أن نتعلم السيطرة على التفاصيل الصغيرة، وفي العام المقبل سنعود إلى هنا".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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