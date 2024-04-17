شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: فرحت لمشاركة سيف فى لقاء القمة.. وجوميز كان يسعى للتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته بمشاركة نجله سيف فاروق في لقاء القمة أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ببطولة الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

وأوضح فاروق فى تصريحات له لبرنامج الهدف، عبر شاشة "أون سبورت" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن مشاركة سيف فاروق جعفر فى لقاء القمة، مفاجأة جريئة من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، خاصة في ظل عدم مشاركته في الفترة الماضية.

وتابع فاروق جعفر أن جوزيه جوميز كان يرتضى التعادل مع الأهلي بعد تسجيل أحمد عبد القادر هدف التعادل للمارد الأحمر، إلا أن رغبة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز أدى لفوز الفارس الأبيض.

وأشاد فاروق جعفر بـ سيف الدين الجزيرى، مؤكدا أن اللاعب قدم مستوى مميزا في مواجهة الأهلي، مشيرا إلى أن الثلاث هجمات الخطرة على طوال المباراة سجلت أهداف، لتصبح الحصيلة 2 / 1 للزمالك.