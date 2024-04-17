شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين مرحلة الهبوط قبل مباريات اليوم.. أبو قير متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب دورى المحترفين مرحلة الهبوط برصيد 36 نقطة، متفوقا على فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة بنقطة واحدة، بعد مرور 5 جولات من مرحلة الهبوط، الذى يبقى خلالها 4 أندية في دورى المحترفين ويهبط 6 أندية للقسم الثالث.

ترتيب جدول دورى المحترفين مرحلة الهبوط قبل مباريات اليوم..

1 أبو قير للأسمدة 36 نقطة

2 بترول أسيوط 35 نقطة

3 أسوان 32 نقطة

4 الاتصالات 32 نقطة

5 دكرنس 29 نقطة

6 مكادى 23 نقطة

7 جمهورية شبين 21 نقطة

8 النجوم 17 نقطة

9 مصر المقاصة 12 نقطة

10 النصر للتعدين 7 نقاط

وتستأنف مباريات دورى المحترفين "مرحلة الهبوط" اليوم الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بـ5 مواجهات قوية بين مصر المقاصة مع جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة مع النصر للتعدين، والاتصالات مع بترول أسيوط، ودكرنس مع مكادى، وأسوان مع النجوم.

ويستقبل فريق أبو قير للأسمدة متصدر ترتيب دورى المحترفين مرحلة الهبوط برصيد 36 نقطة، فريق النصر للتعدين صاحب المركز الأخير والذى تأكد هبوطه للقسم الثالث في الموسم المقبل، في مباراة سهلة لأبناء أيمن المزين لتأكيد البقاء في دورى المحترفين الموسم المقبل.

ويحل فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 35 نقطة، ضيفا ثقيلا على المصرية للاتصالات صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة، في مباراة قوية لاقتراب الفريقين من نفس المكان، ويسعى أحمد عبد المقصود للعودة بالنقاط الثلاثة من أجل تأمين موقعه، في المقابل يسعى الاتصالات لمواصلة الاقتراب من فرق المقدمة لضمان البقاء في دورى المحترفين في الموسم المقبل.

وفى مباراة ثالثة يستقبل فريق دكرنس صاحب المركز الخامس بـ29 نقطة، فريق مكادى صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة، في مباراة قوية صعب التكهن بنتيجتها، دكرنس يسعى لاستغلال الأرض من أجل خطف النقاط الثلاثة والاحتفاظ بآماله في الهروب من الهبوط للقسم الثالث، بينما يتمسك مكادى بالآمال لمحاولة احتلال أحد المراكز الأربعة الباقية في دورى المحترفين.

ويلتقى فريق أسوان صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة، مع فريق النجوم القابع في المركز الثامن برصيد 17 نقطة والذى تأكد أيضا هبوطه للقسم الثالث، ويسعى أبناء تماسيح النيل لمواصلة التقدم في جدول الترتيب وحصد النقاط الثلاثة من أجل البقاء في دورى المحترفين.

وفى نفس التوقيت يواجه مصر المقاصة صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة، فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع برصيد 21 نقطة، ويأمل أبناء جمهورية شبين في العودة بالنقاط الثلاثة متمسكين بالآمال الضعيفة في النجاة من الهبوط.