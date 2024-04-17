شكرا لقرائتكم خبر عن نجم يد الأهلي: هدفنا تقليص الفارق مع الزمالك فى البطولات القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد عادل، لاعب كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، على حساب الزمالك.

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد بانتصاره على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 23-21 في نهائي البطولة، ليحرز اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وقال أحمد عادل، في تصريحات تليفزيونية: "المباراة كانت صعبة جدًا وكل مباريات الأهلي والزمالك هكذا لأنها بمثابة بطولة في حد ذاتها"، مضيفًا: "كان هناك ضغط مزدوج على الأهلي والزماك".

وأشار عادل إلى أن الضغوط كانت على لاعبي الأهلي من أجل الفوز باللقب القاري الثالث على التوالي، وتابع قائلًا: "لاعبو الأهلي نزلوا المباراة مشحونين لإسعاد الجماهير، خاصةً بعد الخسارة لفريق القدم أمس أمام الزمالك فكان الجمهور يمني النفس بالتتويج بالسوبر الأفريقي لتعويض هذه الخسارة".

وأكمل حديثه قائلًا: "هدفنا في الفترة الحالية التتويج بأكبر عدد من الألقاب القارية من أجل تقليص الفارق مع الزمالك في البطولات القارية".