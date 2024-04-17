شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى افتتاح الجولة الـ18 للدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى المصرى بإقامة ثلاث مباريات تجمع الجونة مع سموحة، ويلاقى إنبى نظيره الداخلية وأخيراً يواجه البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش.

ويتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة ثم يحل إنبى في المركز الثانى برصيد 28 نقطة ويأتي المصري البورسعيدى في المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

مواعيد الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الأربعاء 17 أبريل

الجونة & سموحة..4 عصراً

انبى & الداخلية.. 7 مساء

البنك الاهلى & طلائع الجيش..7 مساء

الخميس 18 أبريل

سيراميكا & الاتحاد السكندري..4 عصراً

الاسماعيلى & زد اف سى..7 مساء

مودرن فيوتشر & فاركو..7 مساء

الجمعة 19 أبريل

بلدية المحلة & المقاولون العرب .. 4 عصراً

جدول هدافين الدوري المصري

وقبل مباريات الأربعاء يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف تصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

5- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

5- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.