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اليوم.. 3 مباريات في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد الجولة 18 من بطولة الممتاز لكرة القدم إقامة 3 مباريات مهمة اليوم الأربعاء، ترصدها لكم بوابة الخليج 365 في السطور التالية:

الجونة ضد سموحة ..

يستعد فريق الجونة لاستقبال ضيفه سموحة السكندري في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد خالد بشارة، وذلك لحساب الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

إنبي ضد الداخلية ..

ويحل فريق الداخلية ضيفًا على إنبي وذلك في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت لحساب الجولة 18 من الدوري.

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش ..

وفي تمام الساعة 7 مساءً يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابة لاستقبال مباراة البنك الأهلي ضد طلائع الجيش لحساب الجولة 18 من الدوري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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