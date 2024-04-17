4 سنوات.. رحلة بتروجيت من الدرجة الثانية إلى الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عاد فريق بتروجيت إلى الدوري المصري الممتاز، بقيادة "صاحب شفرة الصعود"، سيد عيد، بعد غياب 4 سنوات عن دوري الأضواء.

وكانت آخر مرة شارك فيها الفريق البترولي في الدوري الممتاز في موسم 2018/19 وحينها احتل المركز الـ16 (ضمن المراكز الـ3 المؤدية للهبوط).

عيد ينهي سنوات عجاف البترولي

وبعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، عانى فريق بتروجيت كثيرا، حتى تولى سيد عيد القيادة الفنية خلف هيثم شعبان يوم 21 نوفمبر 2022.

وخلال موسم واحد استطاع عيد قيادة الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز، بعد التأهل إلى تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للممتاز، وتصدر الترتيب قبل نهاية المواجهات بثلاثة لقاءات.

وفيما قبل، نجح سيد عيد الصعود إلى الدوري الممتاز مع فريق النصر القاهري مرتين، والداخلية مرة، ليصبح صعود اليوم هو الرابع للمدرب القدير.

وجاء كل ذلك بعد ما قضى بتروجيت 13 موسما على التوالي في دوري الأضواء، عقب صعوده في موسم 2006/7.

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