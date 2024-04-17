شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتحدى سموحة فى مباراة الجريحين بافتتاح الجولة 18 بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الجونة مع سموحة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى، فى مباراة الجريحين، التى تنطلق فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على استاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويقبع فريق سموحة فى المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع.

تمثل المباراة تحديا كبيرا لكلا الفريقين، بعد خسارتهما فى الجولة الماضية، حيث تلقى الجونة هزيمة قاسية من بيراميدز برباعية نظيفة، بينما يخوض سموحة اللقاء مثقلا بالهزيمة الأخيرة من الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويدرس أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة خوض اللقاء بتشكيل حراسة المرمى: الهاني سليمان، والدفاع: محمد مصطفى – عبد الرحمن عامر – محمد متولي - طارق علاء، الوسط: عمرو قلاوة – أحمد خالد – جاستس أرثر – إسلام جابر، والهجوم: جونيور أجاي – حسام حسن.

بينما يفكر علاء عبد العال خوض المباراة بتشكيل مكون من: "حارس المرمى صبحي سليمان، خط الدفاع كمال أبو الفتوح، أحمد شوشة، عبد الله هاشم، صبري رحيل، خط الوسط محمد الدغيمي، إيمانويل، كريست بيكالي، رضا صلاح، الهجوم أيمن موكا، فرانك إيتوجا".