شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف، اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية بملعب حلمى زامورا بميت عقبة، في إطار الاستعداد لمواجهة دريمز الغانى بذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وكان البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز على الأهلى بهدفين لهدف خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى.

وحدد الاتحاد الأفريقى موعد مباراتى الذهاب والعودة، بين الزمالك ودريمز الغانى بنصف نهائى الكونفدرالية، وتقرر إقامتهما يومى 21 و28 أبريل الجارى، حيث يلتقى الزمالك مع دريمز الغانى باستاد القاهرة، على مستوى الذهاب، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا".

من ناحية أخرى أكد البرتغالى جوزيه جوميز أن فريقه استحق الفوز بالمباراة التى جمعته بالأهلى، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من دورى nile وقال جوميز، خلال المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "مباراة الأهلى لها حسابات خاصة، حاولنا فى الشوط الأول أن نطبق أفكارنا، وواجهنا صعوبة بسبب قوة المنافس وعقلية لاعيبة الزمالك".

وأضاف مدرب الزمالك: "بعض أوقات المباراة قمنا بتنفيذ طريقتنا وخلقنا فرص ممتعة أمام منطقة جزاء الأهلى، لا نستطيع القول بإننا قمنا بهذا طوال المباراة لكن نستحق الفوز، وكان من الممكن أن ننهى اللقاء بنتيجة 4 / 1".