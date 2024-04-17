شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يلتقى مع الطلائع فى صراع المركز الـ12 بجدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى البنك الأهلى مع طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الـ13 بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة.

فيما يحتل الطلائع المركز الـ12 فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

ومن المنتظر أن يبدأ طارق مصطفى لقاء اليوم بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى محمد ابو جبل، وخط الدفاع أيمن اشرف، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو ، وفي الوسط سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، إبراهيم حسن، والهجوم الثنائي كريم بامبو، أسامة فيصل.

ويأمل عبد الحميد بسيوني في مواصلة النتائج الجيدة حيث افتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً تعادل سلبياً مع بيراميدز.