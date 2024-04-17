شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستدرج الداخلية للحفاظ على وصافة الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق إنبى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الفريق البترولى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن خاض 17 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

من ناحيته، شدد سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على لاعبيه بمواصلة النتائج الإيجابية، وحذر سيد ياسين لاعبيه من الغرور، خاصة أن الفريق البترولى يمر بحالة جيدة على مستوى النتائج قادته إلى التواجد فى المربع الذهبي للدورى بعد خوض 17 مباراة، آخرها التعادل أمام الأهلى بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الـ16.

فيما يعول أحمد كشرى المدير الفني لفريق الداخلية على عدد من العناصر المهمة، حيث يدرس خوض اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى محمد مجدى، وخط الدفاع إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، محمود صابر ، كريم يحيى، وخط الوسط مصطفى فوزى، أحمد عماد ، محمود حسونة ، كليتش، وفي الهجوم أحمد سيد غريب ، فانوم الفريد".