شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطير إلى الكونغو اليوم لمواجهة مازيمبى فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.
ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.
وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.
وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.
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