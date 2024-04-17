شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح الثقة لـ الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام دريمز بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بالتونسى سيف الجزيرى مهاجم الفريق، والمستوى المميز الذى ظهر به اللاعب خلال مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى.

ويرغب جوميز في تجهيز اللاعب جيدا لقيادة الهجوم في مواجهة دريمز الغانى بنصف نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، بذهاب نصف نهائي البطولة الافريقية.

ويبذل المدير الفني قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز وخوض مباراة الإياب بأريحية دون ضغوط.

وأثنى جوميز على مستوى الجزيرى بعدما شارك في لقاء الأهلى بشكل أساسي وقدم مستوي جيد وسجل هدفي الفريق وطلب جوميز من اللاعب الاستمرار على هذا المستوى، مشددا على ضرورة بذل جهد مضاعف فى التدريبات حتى يحجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الفترة المقبلة.



