موعد مباراة سموحة والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، لمواجهة نظيره السكندري سموحة، في اللقاء الذي يجمع كلا الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.



موعد مباراة الجونة وسموحة

وتُقام مباراة الجونة وسموحة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على أرضية ستاد خالد بشارة في الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من جولات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة وسموحة

وتذاع مباراة الجونة وسموحة، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق طارق الأدور، حيث تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الممتاز بشكل حصري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة جمعها من 16 مباراة، وهو نفس عدد نقاط فريق سموحة الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب بسبب أفضلية الأهداف.