شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على زيزو فى الزمالك بعد إصابته فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على الاطمئنان على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، الذى تعرض للإصابة أول أمس الاثنين، خلال مباراة الفريق أمام الأهلى، حيث تعرض لإصابة قوية فى وجه القدم.

وتعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة على مستوى القدم فى مباراة الأهلى، وقرر المدير الفنى للفريق استبدال زيزو بالأوغندى موتيابا فى الدقيقة 16.

وكشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالزمالك أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة، بالإضافة إلى إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض، وهى عبارة عن شد في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أن فتوح كان يرغب في استكمال المباراة، إلا أن الجهاز الطبي للفريق رفض المجازفة باللاعب، وتم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله.

وفاز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤحلة من الجولة العاشرة من بطولة الدورى، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.