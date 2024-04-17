شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يتأهل لربع نهائى بطولة العالم بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب سلاح سيف المبارزة إلى ربع نهائى بطولة العالم بالسعودية بعد الفوز على منتخب الصين بنتيجة 45 / 37 فى دور السادس عشر.

وتوج إسلام أسامة بطل مصر فى سلاح سيف المبارزة بالمركز الثانى والميدالية الفضية، فى منافسات بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المقامة حاليًا فى الرياض بالسعودية خلال الفترة من 10 حتى 20 أبريل الجارى.

وحصد إسلام أسامة المركز الثانى والميدالية الفضية بعد الخسارة أمام اللاعب التركى دوروك إيرولسيفيك بنتيجة (15-13).

وكان إسلام أسامة قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الأمريكى ألكسندر بیزرود نوف في الدور قبل النهائي.

وافتتح إسلام أسامة مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات، وتأهل لدور الـ 128، ثم فاز على بطل منغوليا بنتيجة 15-10، ليتأهل الى دور الـ 64، وفوز على لاعب كندا بنتيجة 14-13، ليتأهل لدور الـ 32.