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تشكيل البنك الاهلى وطلائع الجيش المتوقع في الدوري المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق البنك الأهلي مباراة أمام نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الممتاز لكرة القدم.

 

تشكيل البنك الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد.

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا.


تشكيل فريق طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي
حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: محمد الصباحي، جون أنتوي، أحمد سمير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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