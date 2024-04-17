ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق الكرة الاول بنادي البنك الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يلتقي فريقي البنك الأهلي بقيادة مديره الفني طارق مصطفي وطلائع الجيش بقيادة محمد يوسف، في المواجهة المرتقبة بينهما اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.



ترتيب البنك الأهلي وطلائع الجيش

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة نجح في جمعها خلال المباريات السابقة، بينما يحتل نظيره طلائع الجيش المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة فقط.



القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

وتذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورت باعتبارها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري المصري 2023-2024.

