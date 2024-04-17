الزمالك يعلق على واقعة اختفاء الكرات بمباراة القمة

علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على واقعة اختفاء الكرات في مباراة القمة الأخيرة أمام الاهلي والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: “مجلس إدارة الزمالك مستاء من هذا الأمر، ولو ثبت أن هذا الفعل متعمد سيوجد عقاب”.

اقرأ أيضًا: موقف زيزو وفتوح من مواجهة الزمالك ضد دريمز في الكونفدرالية

وأضاف: “خرج قرار من رابطة الأندية المحترفة المصرية، أتساءل عن السرعة في اتخاذ قرار بمعاقبة الزمالك والمباراة انتهت في العاشرة مساءً، وفي اليوم التالي تم توقيع عقوبات على النادي”.

وصعد الزمالك للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 21 إبريل الجاري.

وكان الزمالك قد تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.