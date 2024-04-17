أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على أنباء عودته لـ الاهلي

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالنادي الاهلي على أنباء عودته للفريق الأحمر مرة أخرى خلفًا لخالد بيبو، خاصة بعد الهزيمة من الزمالك في الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة “إم بي سي مصر”: “طول ما أنت تحت مظلة العمل العام لازم يتساوى عندك شيئين المدح ساعة المكسب، والانتقاد ساعة الهزيمة”.

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وأضاف: “وأنا شغال في الاهلي كان في ناس بتنتقدني وتذم فيا، وهذا الأمر طبيعي ولكن المهم أن يكون عندك رؤية مستقبلية، وتكون مقتنع باللي بتعمله وفاهمه كويس”.

وتابع: “أنا لا أرى أن الأمور سوداء في الاهلي، والفريق فاز بالسوبر المصري والكأس وبرونزية كأس العالم للأندية، وفي حالة الفوز بالمباريات المؤجلة بالدوري سيتصدر الفريق جدول الترتيب”.

واختتم: “يجب نسيان نتيجة مباراة الزمالك؛ لأن الفريق على موعد مع التاريخ حال الفوز على مازيمبي والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ستصبح المرة الخامسة على التوالي التي يتأهل فيها الفريق الأحمر للنهائي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي السبت المقبل، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.