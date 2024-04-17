وليد دعبس: "الكرات اختفت في مواجهتنا ضد الزمالك.. والعلاقات انقطعت بيننا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، عن واقعة إخفاء الكرات خلال مباراة الزمالك والأهلي، في الدوري المصري، والتي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 2-1.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "إخفاء الكرات لا يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة، يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء".

وأَضاف: "الكرات اختفت في مواجهتنا ضد الزمالك وهذه الواقعة يمكن أن تسبب كوارث، ولم يصلنا إعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد".

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