ريال مدريد في إنجلترا.. عرش "الملكي" يهتز فور الوصول للمطار

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على ملعب الاتحاد معقل السماوي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي، بين الفريق الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، ضد السيتي حامل اللقب، تسجيل 6 أهداف، لتنتهي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.



تاريخ مواجهات ريال مدريد مع الأندية الإنجليزية

الريال والسيتي



حيث تعد المواجهات مع أندية إنجلترا في بطولات أوروبا أمرا مزعجا بالنسبة لريال مدريد، الذي التقى مع 9 أندية إنجليزية.

وبالبحث نجد أن ريال مدريد فشل في تحقيق أي فوز على 2 من الأندية، وهما أرسنال وإبسويتش تاون.

بينما بشكل إجمالي، لعب ريال مدريد 56 مباراة ضد أندية إنجلترا، فاز في 24 فقط منها، فيما خسر 17، وتعادل في 15 مناسبة.

ولعب ريال مدريد 11 لقاء ضد مانشستر يونايتد فاز في 5 منها، وتعادل 4 مرات وخسر مرتين، فيما واجه ليفربول 11 مرة فاز في 7 منها، وتعادل مرة وخسر 3 مرات.

وأمام توتنهام، لعب ريال مدريد 6 مباريات فاز في نصفها، وخسر مرة وتعادل مرتين، بينما واجه مانشستر سيتي 11 مرات، فاز في 3 منها، كما تعادل 4 مرات أيضا وخسر مثلها.

وفي مواجهتين ضد أرسنال تعادل مرة وخسر مثلها ولم ينتصر، وهو نفس سجله ضد إبسويتش، فيما لعب ضد ديربي كاونتي مرتين أيضا، فاز في واحدة وخسر مثلها، بينما انتصر في مباراتيه ضد ليدز.



تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل مواجهة اليوم

الريال والسيتي



حيث تواجه نادي ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي في 11 مناسبة ببطولة دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخ الفريقين، استطاع الملكي تحقيق الفوز في 3 مباريات، بينما انتصر مانشستر سيتي في 4 لقاءات، وحسم التعادل 4 مواجهات.

تم تسجيل 20 هدفًا في تلك اللقاءات الأربعة السابقة 10 لريال مدريد، 13 لمانشستر سيتي.



تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال، روديجر، تشواميني، ميندي.

الوسط: كامافينجا، فالفيردي، كروس، بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

المرمى: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: جاك جريليش، إيرلنج هالاند، فيل فودين.

موعد المباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

حيث من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، وتنطلق أحداث المواجهة المرتقبة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد تحديدًا على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

جدير بالذكر أنه يلتقي المتأهل من مواجهة الريال والسيتي مع المتأهل من مباراة بايرن ميونخ وآرسنال، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.