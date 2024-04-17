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تعرف على مباريات اليوم الرابع لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة "رجال" لليوم الرابع على التوالى، وتستكمل اليوم الأربعاء بإقامة 9 مباريات ضمن مرحلة المجموعات للبطولة.

 

وتأتى مباريات اليوم الأربعاء على النحو التالى..

• روكينزو البوروندي X جسجارا الرواندي (10 صباحًا - صالة الشهداء).
• الفتح المغربي X الأسهم الكيني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).
• النصر الليبي X ولايتا ديشا الإثيوبي (1 ظهرًا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• أمل البليدة الجزائري X السجون الكيني (2 ظهرًا - صالة الشهداء).
• هيئة الموانئ الكيني X جارد الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).
• انجز الإيفواري X مولودية بو سالم التونسي (4 مساءً - صالة الشهداء).
• جامعة وولفز الزيمبابوي X جرين بافالوز الزامبي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).
• اسبوار الكونغولي X ميناء دوالا الكاميروني (6 مساءً - صالة الشهداء).
• الأهلي X الأسمنت الإثيوبي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلى حقق الفوز فى أول مباراتين له بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى بنتيجة 3- صفر فى المباراتين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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