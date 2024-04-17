شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات اليوم الرابع لبطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة الطائرة "رجال" لليوم الرابع على التوالى، وتستكمل اليوم الأربعاء بإقامة 9 مباريات ضمن مرحلة المجموعات للبطولة.

وتأتى مباريات اليوم الأربعاء على النحو التالى..

• روكينزو البوروندي X جسجارا الرواندي (10 صباحًا - صالة الشهداء).

• الفتح المغربي X الأسهم الكيني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

• النصر الليبي X ولايتا ديشا الإثيوبي (1 ظهرًا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• أمل البليدة الجزائري X السجون الكيني (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

• هيئة الموانئ الكيني X جارد الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• انجز الإيفواري X مولودية بو سالم التونسي (4 مساءً - صالة الشهداء).

• جامعة وولفز الزيمبابوي X جرين بافالوز الزامبي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

• اسبوار الكونغولي X ميناء دوالا الكاميروني (6 مساءً - صالة الشهداء).

• الأهلي X الأسمنت الإثيوبي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جدير بالذكر أن الأهلى حقق الفوز فى أول مباراتين له بالبطولة على حساب جرين تيم الكونغولى والفتح المغربى بنتيجة 3- صفر فى المباراتين.