شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع برنامجا تأهيليا خاصا لإيزى إيميكا لإنقاص وزنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة على ماهر برنامجا تدريبيا خاصا للنيجيرى إيزى إيميكا لاعب وسط الفريق، وذلك لإنقاص وزنه بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن المشاركة بسبب الإصابة.

وكان إيزى إيميكا قد تعافى من إصابة التمزق الجزئى فى الرباط الداخلى للركبة، والتى منعته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعود، اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى إلى التدريبات، وذلك بعد انتهاء إجازة الـ48 ساعة، التى منحها على ماهر للاعبين، وذلك قبل بدء الاستعداد لمباراة فاركو، المقرر إقامتها على استاد برج العرب فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

ويحتل النادى المصرى المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى بدأ أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، برنامجه التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للنادى البورسعيدى برئاسة الدكتور محمود الشحات، ومن المقرر أن يعود اللاعب بعد 4 أسابيع على الأقل، ليكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد باريس، التى تنطلق أغسطس المقبل، حيث يعتبر أحمد عبد من العناصر الأساسية فى المنتخب الأولمبى.