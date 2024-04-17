" جرس إنذار".. أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بشأن عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق للفريق الأول للنادي الأهلي، حقيقة عودته مرة أخرى للفريق الأحمر كما يتردد في الوقت الحالي.

قال سيد عبد الحفيظ في لقاء تلفزيوني عبر قناة إم بي سي مصر: "طبيعة الشغل في العمل العام، تعرض للمدح والنقد، لذلك سترى مع كل هزيمة العديد من الأقاويل، وأنا أثناء عملي واجهت العديد من الانتقادات ولكن يجب أن تتعلم كيف تواجه ذلك، وتضع الخطة المناسبة للمستقبل".

أكمل: "لا أجد سببا للحديث مؤخرا عن أن الفترة الحالية هي الأسوأ، فريق حقق السوبر والكأس وبرونزية كأس العالم، ووضعك في الدوري حال كسب المؤجلات ستتصدر المشاركة وتصعد إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

أضاف: "نعم يوجد بعض الأرقام التي تنبئ بأخطاء وتقولك جرس إنذار خلي بالك مثل استقبال أهداف عديدة وفي الأوقات القاتلة من بطولة الدوري سواء في مواجهة البنك الأهلي أو إنبي وآخرها الزمالك، ولا بد من لفت النظر لعدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى".

وواصل:"لا يوجد شيء يدعو للحزن أو الندم، الوقت ما زال مبكرا، أول مطلب حاليا، هو غلق صفحة مباراة الزمالك نهائيا لأن الفريق يجب تجهيزه جيدا لرقم قياسي وهو الوصول لخمس نهائيات دوري أبطال إفريقيا متتالية، وهو رقم صعب جدا جدا".

وأتم تصريحاته: "الكورة لا تعتمد على تركيز اللاعبين فقط، والدليل على ذلك وجود المؤسسات، ولكن من الطبيعي أن نرى هذه الانتقادات للجهاز الفني في الوقت الحالي والحديث في الوقت الحالي ليس سئ والجميع يسير بشكل جيد".

وكان النادي الأهلي خسر في المباراة الماضية من الزمالك بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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