"تحدث بوضوح".. أول رسالة من الخطيب للاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو، والذي جرى ظهر اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر.

وجاء ذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعد الخسارة من الزمالك في المباراة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للموقع الرسمي للأهلي، وجه محمود الخطيب كلمة للاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليًا أو قاريًا.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

"الزمالك في حتة تانية".. تصريح ناري لسيد عبدالحفيظ بشأن خسارة الأهلي للقمة

"تكتب نهايتك بيدك".. ميدو يوجه رسالة نارية لكولر ويسخر من اختفاء الكرات

صدمة للزمالك قبل مواجهة دريمز بسبب زيزو