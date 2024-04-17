شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجونة وسموحة قبل مباراتهما بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة التشكيل الأساسى الذى يخوض لقاء سموحة بعد قليل، ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث تقام على ستاد خالد بشارة.

وجاء التشكيل يضم كلا من..

حراسة المرمى .. صبحى سليمان.

خط الدفاع .. كمال أبو الفتوح ، أحمد عبد الرسول ، أحمد حسام ، أحمد محمود.

خط الوسط .. نور السيد ، رضا صلاح ، أشرف مجدى ، أيمن سعد " موكا ".

الهجوم .. فرانك إيتوجا ، حسام غانم.

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كلا من..

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. محمد مغربي ، محمد مصطفى " ميدو" ، طارق علاء ، محمد متولي .

خط الوسط .. أحمد خالد ، إسلام جابر ، عبد الرحمن عامر، عبد اللطيف .

الهجوم .. حسام حسن ، دودو.

ويقع فريق سموحة فى المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة، بينما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة 22 محتلا المركز السابع.